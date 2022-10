Benefícios do colágeno no café da manhã

Você já deve ter visto e ouvido sobre o colágeno, sabemos que ele auxilia na saúde e bem estar e em tratamentos de beleza, mas você conhece os benefícios? a maneira que ele age no organismo ou de onde vem?

Nesse artigo vamos te contar tudo e mais um pouco, continue a leitura e descubra tudo sobre essa proteína que está em alta.

O que é colágeno ?

É uma proteína de absorção rápida que também pode ser encontrada naturalmente em nossos organismos, também ajuda na resistência e elasticidade da pele auxilia na saúde dos cabelos e unhas. Essa proteína é responsável por compor as fibras que sustentam os tecidos dos corpos como os músculos,tendões, ossos e articulações.

Pra que serve o colágeno?

Serve para promover uma maior resistência e elasticidade, auxiliando na movimentação do corpo, os ligamentos e tendões precisam ser flexíveis e também resistentes. Outra serventia do colágeno é nas cartilagens que estão entre as articulações, evitando o atrito entre um osso e outro que causa desgaste e dores.

No quesito estética, o colágeno atua deixando nossa pele mais bonita, com menos rugas e mais firme. Embora seja produzido pelo organismo, conforme o tempo passa menos colágeno nosso corpo fabrica e assim a flacidez e linhas de expressões começam parecer.

Aos 30 anos a nossa produção natural de colágeno diminui e a falta começa ser percebida, sendo de grande importância repor o colágeno não só para fins estéticos, mas também para ter um bom funcionamento das cartilagens.

Quais são os tipos de colágenos?

Temos diferentes tipos de colágenos e eles estão disponíveis em muitas formas para que sua suplementação ocorra de forma rápida e fácil.

Colágeno tipo 1: Segue sendo o mais abundante e está localizado nos tendões, pele, dentes e ossos, o mais resistente a tensões.

Colágeno tipo 2: Localizado nas cartilagens, ligado fortemente a água, ele atua como uma esponja. O seu funcionamento é como um tipo de mola que ajuda o joelho a aguentar o peso do corpo.

Colágeno tipo 3: Encontrado nas artérias, útero, intestinos e também em alguns órgãos como rins, fígado e baço. Esse tipo de colágeno contém fibras que apresentam elasticidade.

Colágeno 4: São moléculas de colágenos que se prendem umas às outras e formam algo que se assemelha a uma tela de arame e formam uma membrana que age como um filtro.

Há muitas formas de colágeno hidrolisado para ser usado na sua suplementação como: em pó, shakes e cápsulas.

O que é colágeno hidrolisado?

Muito encontrado em mercados e lojas virtuais, o colágeno hidrolisado é livre de qualquer tipo de água, mas na sua formulação encontramos 20 aminoácidos, vitaminas e sais minerais.

Feito de forma que o corpo consiga absorver rapidamente e assim acontece o processo natural, ao fazer contato com a água se torna parte da estrutura dos tecidos.

Quais são os benefícios do colágeno?

Além dos benefícios que ele traz para ligamentos, tendões e para o sistema de articulação, ele também é de grande ajuda para pessoas que sofrem com osteoporose, artrose e artrite.

Reduzindo a perda da proteína e dessa forma a patologia já não avança mais rapidamente, além disso, tem muitos outros benefícios, alguns deles são:

Protege e evita os desgastes das articulações; Fortalece os cabelos e as unhas; Auxilia na melhora da osteoporose; Melhora o aspecto da pele, hidratando e dando firmeza; Auxilia no tratamento de flacidez; Previne o envelhecimento da pele.

Quando devo usar o colágeno?

Normalmente usado por mulheres acima dos 50 anos, porém não existe uma regra. Como expliquei no outro parágrafo, o metabolismo desacelera aos 30 anos e o ideal seria começar a usar nessa idade.

A algumas pessoas que não consomem o colágeno necessário no dia a dia é necessário começar a usá-lo como suplemento em uma dieta. Consulte um nutricionista para ver se é o caso.

Para evitar, elas usam o colágeno para combater a pele flácida, estrias, problemas nos ossos e nas articulações.

Alimentos que contêm colágeno?

Os proteicos, além de serem grande fonte de colágeno, também fornecem aminoácidos que são muito importantes.

Para colocar no seu dia a dia e se alimentar corretamente, acrescente no seu cardápio: soja, castanhas, carnes brancas e vermelhas, nozes, aveia, amêndoas, geleia de mocotó, peixes, ovos e queijo do tipo cottage.

Se atente ao modo de preparo, pois se não for da forma correta poderá perder as substâncias, de preferência para cozinhar ao vapor e não guarde por muito tempo na geladeira.

O colágeno engorda?

Não, pois não há uma quantidade suficiente de calorias para que você ganhe ou perca peso.

O colágeno elimina as estrias e a flacidez?

Mito, o uso do colágeno pode evitar que a flacidez, estrias e celulites aparecem mais, e assim causando uma pequena melhora nas que já estão ali.