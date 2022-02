Vinicius do BBB22 participante do Big Brother Brasil 22

Um dos mais jovens participantes do grupo Pipoca, Vinicius tem 23 anos e caiu rapidamente nas graças da audiência antes mesmo de entrar na casa do Big Brother Brasil. Por isso, ele foi o primeiro dos anônimos a bater dois milhões de seguidores nas redes sociais.

Isso se deve ao vídeo muito bem-humorado de apresentação do rapaz, que gerou comparações imediatas com Gil do Vigor, quatro, colocado no BBB 21. Todavia, o brother ainda não conseguiu roubar o protagonismo dos demais concorrentes e segue na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Quer saber mais sobre o jogador?

Quem é Vinicius do BBB 22?

Com 23 anos, Vinicius disparou como um dos queridinhos do público ao ter o seu vídeo de apresentação divulgado na TV Globo. Ele é natural da cidade cearense de Crato e tenta emplacar como um influenciador digital nas mídias sociais. O jovem produz vídeos divertidos e se apresenta como ‘influencer da baixa renda’, chegando a alcançar grande repercussão após ter um divulgado pelo humorista Tirulipa.

Ele é formado em Direito, todavia jamais chegou a desempenhar a sua profissional. De acordo com sua entrevista no portal Gshow, estava concentrado em estudar para passar em um concurso público, todavia abriu mão deste objetivo para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

A marca de dois milhões de seguidores foi comemorada nas redes sociais. “Não, minha gente, pelo amoooor de Deus! Como lidar com isso? Como?? Lampiões são os melhores e tá aí a prova pra quem quiser ver! 2M em tempo recorde! Não estamos sabendo lidar”, escreveu o administrador do Instagram do rapaz.

Atualmente, ele já conta com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e conta com momentos hilários dentro da casa, ainda que também demonstre estar pensando em estratégias de jogo com o seu grupo de aliados.

Postura de jogo

De fato, Vinicius ganhou muita repercussão junto ao público pela postura divertida. Mas, ele não esconde que também está muito atento aos desdobramentos do jogo e pode fazer praticamente tudo para levar a bolada do prêmio para casa.

“Sempre vai existir motivo para alguém ser votado. Da pessoa mais querida à mais odiada, sempre vão existir motivos. Não é incoerência votar em alguém aqui dentro”, afirmou o brother durante uma conversa com outros confinados.

Além disso, Vinicius salientou que proximidade não é necessariamente estar conectado com uma pessoa no reality show. “Até o fato de não ter acontecimentos gera motivo para votar. Proximidade é diferente de conexão. Proximidade você pode ter com todo mundo dentro da casa”, explicou.

O bacharel em direito ainda disparou: “Aqui não dá tempo de você sobreviver pra depois as pessoas lhe conhecerem, aqui primeira semana é tudo ou nada. Se as pessoas não conhecem você na primeira semana, acabou… As conexões já vão se formando, se fortalecendo e você não consegue mais entrar”.

Amizade de Camarote

Vale salientar que uma das amizades de Vinicius está dando o que falar fora da casa. A aproximação com a dançarina e influenciadora Brunna foi devidamente aprovada pela cantora Ludmilla, que possui um relacionamento com a participante do Camarote.

“O Viny tem algumas características dos amigos da Brunna aqui fora. Acho que, por isso, eles colaram. Ele faz bem pra ela, distrai ela, que às vezes fica chorando de saudade, então é bem legal a amizade deles. Estou curtindo”, afirmou a cantora em uma participação no programa Encontro, da TV Globo.