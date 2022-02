Rodrigo BBB22 participante do Big Brother Brasil 2022

O Big Brother Brasil tem apresentado bons perfis de jogadores desde a sua primeira edição. No primeiro dia da edição 22, o integrante Rodrigo do grupo ‘Pipoca’ foi apontado como um grande conhecedor do jogo por seus outros companheiros ‘desconhecidos. A ‘fama’ aconteceu devido as suas diversas teorias relacionadas a programação da primeira semana da disputa.

Parte da turma do ‘Camarote’, os participantes famosos, entraram apenas no período noturno na segunda-feira, 17. Os últimos três integrantes do Camarote, a influenciadora Jade Picon, o ator Arthur Aguiar e a cantora Linn da Quebrada foram liberados para o BBB 22 apenas na quinta-feira, 20, após positivarem para a COVID-19.

Quem é Rodrigo do BBB 22?

Aos 36 anos, Rodrigo é um dos participantes mais experientes do grupo Pipoca e atua profissionalmente como gerente comercial. Natural de São José dos Campos, no estado de São Paulo, ele chegou já chamando a atenção pela aparência física e despertou o interesse de diversas participantes dentro e fora da casa.

Isso porque a cantora Anitta publicou mensagens divertidas falando sobre o brother e questionando o que ele faria depois do confinamento. Em relação a disputa por R$ 1,5 milhão, o gerente comercial procurou se aproximar muito mais da turma do Pipoca e até tentou organizar alguns votos visando a primeira formação de paredão.

Primeiro anjo da casa

Além de bastante antenado nas dinâmicas e nas interações dentro da casa mais vigiada do Brasil, Rodrigo também se mostrou um jogador bastante competente. Na primeira Super Prova do Anjo e do Líder, ele fez dupla com o ator Douglas Silva e realizaram a tarefa no menor tempo. Sendo assim, os dois foram para a última etapa a fim de definir o líder e o anjo da primeira semana.

A segunda fase da disputa foi simples. Rodrigo e Douglas poderiam escolher entre seis chaves para tentar dar a partida em um carro que se encontrava no pátio da casa do Big Brother Brasil. Na segunda rodada, Douglas optou pela chave certa e faturou o automóvel, a liderança e a oportunidade de definir o primeiro VIP.

Já Rodrigo, que foi escolhido para o VIP do líder, ganhou R$ 10 mil e o colar do anjo. No dia da formação do primeiro paredão, o apresentador Tadeu Schmidt conversou o Anjo e pediu a ele que dissesse o nome daquele que gostaria de imunizar. O brother explicou: “Demorei 7 dias para encontrar um irmão…”. Ele foi em direção a Eliezer e, então, descobriu que estava imunizado.

Mudança de estratégia

Luciano foi o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 22 e se despediu do jogo nesta terça-feira, 25, em um paredão contra Natália e a cantora Naiara Azevedo. No seu primeiro discurso, Tadeu Schmidt reforçou que o programa não pode ser encarado como uma ‘temporada de férias’ e alertou que os confinados devem se atentar mais ao jogo propriamente dito.

As palavras do novo apresentador do reality show ficaram na cabeça de Rodrigo. “Eu juro para você, quantas vezes eu fui taxado de chato. ‘Você tem que ser mais leve’. Esse não é um jogo do amor. A única que me enxergou primeiro foi a Linna. Eu estava triste. Porque eu estava jogando no vazio”, declarou logo após a saída do catarinense.

Os aliados no BBB 22

Nesta quarta-feira, 26, o ‘jogador’ do grupo Pipoca se mostrou ainda bastante pensativo sobre as dinâmicas da casa e tentou sondar Jade Picon e Lucas sobre as suas prioridades no jogo. “Estou mudando a minha mentalidade”, afirmou o gerente comercial.

“No início do jogo você ficou pra lá, você tentou fechar alguma coisa com eles e não deu certo. E agora você tá com a gente. Mas a prioridade eram eles”, declarou Lucas. “De começo, sim”, admitiu Rodrigo, dando a entender que está disposto a mudar os seus aliados no BBB 22.