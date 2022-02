Paulo André do BBB22 participante do Big Brother Brasil 22

Paulo André, mas popularmente conhecido como PeA. O esportista foi convidado para fazer parte do grupo dos famosos, o Camarote, nesta edição do Big Brother Brasil. Sendo assim, ele conseguiu se manter em destaque por algum tempo na telinha da principal emissora de TV do Brasil.

Isso acontece porque o corredor foi um dos destaques da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados durante o mês de agosto no Japão. Lembrando que as Olimpíadas estavam marcadas inicialmente para a metade de 2020, mas foram adiadas em decorrência da pandemia de COVID-19.

Ainda assim, as provas aconteceram sem a presença de público em Tóquio. Agora, Paulo André busca mais uma conquista em rede nacional visando não apenas melhorar a sua vida financeira, como potencializar a sua carreira esportiva.

Quem é Paulo André do BBB 22?

Paulo André Camilo, corredor profissional se tornou o terceiro nome do atletismo com mais seguidores no Instagram em todo o planeta. Uma pesquisa promovida pela Federação Paulista de Atletismo (FPA) mostrou o participante do BBB 2 somente atrás de Usain Bolt e Neeraj Chopra, ídolo indiano.

Vinculado ao clube Pinheiros, Paulo André é uma das principais referência da nova geração do atletismo nacional, participante de campeonatos de velocidade. Com apenas 22 anos, ele conseguiu um grande feito nas Olimpíadas ao chegar nas semifinais dos 100 metros rasos.

Ele também disputa provas de 200 m rasos, além do revezamento 4x100m. Em 2019, ao lado do time brasileiro, ele conquistou o título do Campeonato Mundial do 4x100m, no Japão. No mesmo ano, foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, novamente no revezamento 4x100m. Entretanto, ele desistiu de estar em dois eventos mundiais para aceitar o convite de Boninho e integrar o elenco do BBB 22.

Casal?

Paulo André disse aos companheiros de confinamento que tem um filhinho de cinco meses, mas que está solteiro. Desde então, alguns colegas estão tentando formar um casal com a influenciadora digital Jade Picon. Após trocarem brincadeiras nas festas, os dois cumpriram o último Monstro juntos. “Olha que casalzinho mais lindo. Tira uma foto aqui, por favor”, brincou o surfista Pedro Scooby, um dos maiores entusiastas do ‘casal’.

O paulista diz: “A gente começou na tristeza. A Eslô e o Lucas começaram na alegria”. Douglas Silva, então, emendou, rindo: “Ontem rolou um abraço, eu falei: ‘Ih, tô gostando desse movimento. Pior que eles são bonitinhos mesmo”.

O surfista complementou: “E os dois têm quase a mesma idade, dois vitoriosos, cada um na sua profissão. Maneiro. Bonito casal”. Por enquanto, a brincadeira ainda não resultou em uma aproximação concreta entre o ‘quase casal’.

Visão de jogo

Paulo André ainda está bastante tímido na formação de alianças, combinações de votos e articulações para escapar do paredão. Porém, a postura do corredor começou a mudar depois de receber dois votos no paredão do último domingo, 30 de janeiro. Linn da Quebrada e Natália votaram abertamente em Paulo André, que se surpreendeu com as escolhas.

O esportista tentou conversar com as participantes para entender os motivos, mas ouviu que não se tratava de uma estratégia. “Não está rolando empatia. Me dê uma explicação plausível para você e a Lina combinarem votos em mim?”, perguntou Paulo André Camilo “Quando a Lina falou ‘PA’, pensei: então são quatro votos. Meu intuito era só não ir com a Jess”, explicou Natália.

Com dois paredões formados, Paulo André está conseguindo se manter a salvo da berlinda e tem mais uma semana garantida no jogo. Mas, ele já compreendeu que a disputa está cada vez mais séria na casa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão com um racha entre Camarote e Pipoca.