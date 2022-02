Natália do BBB22 participante do Big Brother Brasil 2022

A edição 2021 do Big Brother Brasil foi uma das mais movimentadas da história com um início avassalador e o surgimento de um fenômeno nas redes sociais, Juliette. Favorita desde o começo da última disputa, a paraibana segue até hoje extremamente relevante no cenário nacional e emplacando acordos comerciais. E esse é o sonho de boa parte dos anônimos que entraram no BBB 22, como Natália.

A participante possui uma personalidade bastante forte e divide opiniões desde o momento que entrou na casa mais vigiada do Brasil. Com uma postura forte e já lidando com o distanciamento de alguns concorrentes, a sister tem a possibilidade de repetir parte da trajetória da última campeã do reality show e cair nas graças do público devido a implicância interna.

Quem é Natália do BBB22?

A Natália do BBB22 é natural da cidade mineira de Sabará. Modelo e design, ela também tem vitiligo e afirma que a doença é a sua tatuagem. Ela começou a trabalhar precocemente aos oito anos de idade, produzindo bombons para vender. Todavia, o grande sonho é trabalhar na televisão, como atriz ou apresentadora.

Por causa da doença que carrega, ela revelou que o seu maior ídolo é o cantor Michael Jackson. “Me inspirou muito, principalmente no início do meu vitiligo, em relação à força. Até hoje tenho ele como inspiração”.

A jogadora foi uma das escolhidas para o primeiro paredão contra a cantora Naiara Azevedo e o catarinense Luciano, sendo o brother eliminado com quase 50% dos votos do público. Novamente pronta para a disputa, a sister não conseguiu se aproximar dos demais e reverter a indisposição que resultou na indicação na primeira semana.

Dessa maneira, a jovem de 22 anos foi emparedada pela segunda vez consecutiva e depende da preferência do público para seguir na briga pelo prêmio de um milhão e meio de reais.

Segunda indicação ao paredão

Natália sofreu uma indicação direta ao paredão neste domingo, 30 de janeiro. Dupla do líder Tiago Abravanel na prova de quinta-feira, o surfista Pedro Scooby precisou mandar alguém para a berlinda e retribuiu o voto de Natália da primeira semana. “Semana passada não esperava o voto de algumas pessoas. Vou escolher quem votou em mim”, explicou.

A sister optou por não combinar votos com nenhum grupo e indicou o corredor Paulo André por ‘falta de conexão’. Em um sistema diferente de votação, Natália fez parte do grupo de confinados que precisou votar abertamente. A outra metade pode declarar a sua indicação ao paredão normalmente no confessionário.

No Bate e Volta, Natália enfrentou Jessilane e Douglas Silva, que conseguiu se salvar da disputa de terça-feira. Dessa maneira, o segundo paredão do reality show foi formado unicamente por membros do grupo Pipoca: Natália do BBB22, Jessilane e Rodrigo.

“Faço das palavaras da Jessi a minha palavra. Porque a gente entra aqui com o sonho de mudar nossa realidade. E estou indo com duas pessoas que eu amo. Quero pedir a ajuda de cada um aí de casa. Quero mostrar mais que eu sou aqui”, disse a participante ao defender a sua permanência na casa.

Acerto de contas com Pedro Scooby

Logo após a votação, Scooby procurou Natália para tentar fazer as pazes. O surfista, que demonstra estar pouco ligado nas conversas sobre o jogo e as combinações de voto, buscou se acertar com a modelo que resistiu no primeiro contato.

“Eu peço desculpa para você por ter te colocado nesse lugar. E peço que você dê uma chance na nossa amizade se você quiser”, diz o surfista.

Horas depois, o jogador voltou a reforçar que está torcendo pela volta de Natália do paredão: “De alguma forma, por esse motivo, que eu não me orgulho, não fico feliz, a gente acabou se aproximando. Eu espero que dê tudo certo para você”, declarou Scooby.