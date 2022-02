Luciano do BBB22 participante do Big Brother Brasil 2022

O Big Brother Brasil 22 começou na última segunda-feira, 17 de janeiro. A nova edição chegou com a missão de manter ou superar o frisson da edição passada, vencida por Juliette, que se transformou em um verdadeiro fenômeno das redes sociais desde as primeiras semanas de jogo. Entre os escolhidos pelo diretor Boninho para esse ano, está o catarinense Luciano.

Quem é Luciano do BBB 22?

O representante de Santa Catarina na casa mais vigiada do Brasil, Luciano foi apresentado como ator e bailarino. Aos 28 anos, o jovem é natural de Florianópolis e chegou dizendo em alto e bom tom que almeja ser famoso e rico. Por isso, Luciano do BBB22 assegurou que se inscreveu e pretende vencer a atual edição do Big Brother, embolsando a bolada de 1,5 milhão de reais.

“Eu sou uma pessoa da arte, eu sempre quis fama. Eu sempre quis que o mundo saiba quem é Luciano Estevão”, comentou o jogador em conversa no primeiro dia do programa. Ele complementou: “Quem falou que ia ser fácil? Eu quero ser muito rico. Me disseram que ser rico não é fácil, mas ser pobre também não.”

Indicação ao paredão

No entanto, uma parte do sonho de Luciano do BBB22 pode ser abalada nas próximas horas. Isso porque ele foi um dos indicados ao primeiro paredão desta edição. Luciano acabou indo ao paredão após a cantora Naiara Azevedo ser escolhida pelo líder da semana, o ator Douglas Silva.

“Perdão, nunca me ocorreu isso, puxar alguém”, disse a artista. Ela diz que tem três pessoas com quem não tem muito contato e Tadeu pede para ela fazer sua escolha. Dessa maneira, Luciano foi a opção de Naiara. No bate e volta, ele não conseguiu se salvar e agora disputa a preferência do público visando a sua continuidade no programa.

Justificativa de Luciano

O primeiro Paredão do BBB 22 tem três competidores brigando para permanecer na disputa deste ano: Naiara Azevedo, Natália e Luciano. Logo após a formação, o novo apresentado Tadeu Schmidt solicitou que cada um justificasse publicamente a sua continuidade no jogo:

“Queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui. Para quem não me conhece ainda, me deixa ficar mais uma semana aqui. Para eu ter a oportunidade de me soltar mais, que eu não consegui me soltar nessa primeira semana. Estou travado tentando entender a realidade de estar aqui. E todo mundo que está comigo, tem uma galera aqui comigo. Esse momento de votar e “fritar o dedo”. Esse é o sonho da minha vida. A meta mais punk de todas. E eu quero muito ficar aqui”, afirmou o catarinense.

Reação de Luciano após a votação

O primeiro paredão foi formado na noite do último domingo, 23 de janeiro. Depois da definição dos três emparedados, Luciano do BBB22 se mostrou conformado com a situação sendo confortado pelos participantes do Camarote, o ator Douglas Silva e o surfista Pedro Scooby. Scooby ponderou sobre as possibilidades matemáticas do brother: “Você tem 33% de chance de sair”.

Já o indicado ao paredão admitiu que não estava triste por sua indicação, todavia, reforçou que quer seguir na competição. “É? Ah, é verdade. Mas vou falar bem a real, eu não estou triste, cara. Eu não estou triste. Eu estou, tipo, pode ser que eu esteja triste de alguma forma, mas não é… está tudo bem. A minha vontade, a minha voracidade é de continuar aqui jogando, fazendo amizade, mostrar. Esses dois dias eu quero fazer uma dinâmica com a galera, fazer alguma coisa”, revelou.

Enquanto o líder da semana Douglas salientou o ponto positivo de uma ida ao paredão: retornar ainda mais forte e confiante por contar com uma torcida engajada fora da casa. “E se você volta, você já fortaleceu mais o seu laço com a galera”, concluiu o Líder da semana.