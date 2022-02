Lais do BBB22 participante do Big Brother Brasil 2022

O grupo Pipoca chega a terceira edição do Big Brother Brasil com duas vitórias em cima do Grupo Camarote. Sendo assim, Laís se apresenta como uma possível candidata da turma dos anônimos para faturar a bolada de 1,5 milhão de reais. Os convidados foram superados na primeira edição pela médica Thelma.

No ano passado, a competição terminou cedo devido a preferência popular esmagadora desde os primeiros dias de confinamento. Juliette acumulou milhões de seguidores nas redes sociais e foi anunciada a grande vencedora com 90% dos votos. Será que algum dos dez escolhidos para o Grupo Pipoca dará continuidade a essa tradição?

Quem é Laís do BBB 22?

Laís do BBB 22 tem 30 anos e atua profissionalmente como médica. Atualmente, ela reside na cidade de Crixás, no estado de Goiás. Como todo o grupo Pipoca, Laís teve a oportunidade durante o período diurno no dia 17 de janeiro, enquanto sete dos integrantes do Camarote ingressaram na casa somente na parte da noite.

Por isso, ela conseguiu desenvolver uma relação com boa parte do grupo antes da chegada dos últimos três integrantes famosos: o ator Arthur Aguiar, a cantora Linn da Quebrada e a influenciadora Jade Picon. O trio foi impedido de entrar no dia da estreia em função de testarem positivo para o COVID-19.

Até esse momento, Laís conseguiu se manter a salvo dos paredões e tem a sua permanência na casa garantida por mais uma semana.

Laís e o quase romance

Durante a Festa Boteco, Laís teve uma conversa à sério com Rodrigo sobre o relacionamento dos dois na casa. “Se não for, não vai ser nunca”, avisou Laís. “Laisinha, eu tenho grande hipótese de sair na terça-feira. É isso que você quer?”, indagou Rodrigo. “Eu quero viver o hoje. Não estou pensando na terça-feira”, respondeu a médica.

Além disso, o emparedado citou que gosta de uma pessoa do lado de fora. “É isso? Então, somos irmãos”, disparou Laís. “Não somos irmãos”, declarou o gerente comercial. “Amigos?”, indagou ela. “Você está a fim de mim? Amigo fica a fim de amigo?”, devolveu ele. “Não sei. Sei que sou sua amiga a partir de agora e nunca mais”, emendou a sister.

“Eu tenho que falar? Eu tenho que ser mulher e você não pode ser homem?”, confrontou Laís. “Por que? Tem diferença de homem e mulher?”, questionou o jogador. “Não sei. Estou cansada do povo falando. Lá fora está o bafafá. Eu sou decidida na minha vida”.

Antes de retornarem para a festa, Rodrigo ainda quis saber se ela estava com vontade de beijá-lo. Após ela confirmar, ouviu que ele tinha alguém fora do confinamento e encerrou a conversa prontamente. “Está namorando? Então, tchau. Não fico com ninguém namorando”, finalizou.

Visão de jogo

A postura de Laís dentro da casa ainda é bastante contida em relação as dinâmicas de jogo e combinações de jogo no BBB 22. Todavia, a médica já tem uma rivalidade com Natália e tende a se aproximar do grupo liderado por Rodrigo, um dos principais articulares de jogo até agora.

“A Natália é uma incógnita para mim muito grande. Eu não consigo entender. No mesmo clima que ela está te dando coração, está te dando carinha, sem motivo”, diz Laís.

Já Rodrigo, após definir a situação dos dois, tem sido um forte aliado. Por isso, Laís sentiu vontade de compartilhar a sua visão com o emparedado. “Joga a sua visão de jogo, de estratégia, porque você estava na reta do Paredão e você tem pessoas que você pode contar, certo? Mas não fica assim: ‘Vai em fulano, vai em ciclano’. Porque talvez pode soar que você está impondo alguma coisa, entendeu?”

Rodrigo fica pensativo e a sister continuou: “É para o seu bem. Eu ouvi pessoas falando: ‘Ele está querendo impor voto’. E não é isso. Você jogou a sua estratégia de jogo, a que era melhor para você. Não leva isso para o seu coração”.