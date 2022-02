Jade Picon participante do Big Brother Brasil 22

Após uma edição bastante monótona em 2019, o Big Brother Brasil trouxe uma grande novidade na edição seguinte: a presença de participantes famosos. O chamado ‘Grupo Camarote’ representou a metade dos confinados desde então, mas nenhum integrante conseguiu faturar a bolada. Neste ano, a influenciadora Jade Picon é uma das candidatas ao título do BBB 22.

Quem é Jade Picon do BBB 22?

A participante mais jovem do BBB 22, Jade Picon tem apenas 20 anos e é extremamente famosa nas redes sociais. Ela conseguiu criar um verdadeiro império com a sua atuação online, tendo a sua própria marca de roupas e tanto poder aquisitivo quanto o seu irmão, Leo Picon.

A ‘caçula’ da edição reúne cerca de 15 milhões de seguidores unicamente no Instagram, mas ficou muito famosa pelos vídeos produzidos para seu canal no Youtube. Na vida pessoal, ela ficou ainda mais em evidencia ao namorar o cantor João Guilherme Ávila por cerca de três anos.

Agora, ela tenta aproveitar a badalação da casa mais vigiada do Brasil para se tornar uma personalidade de alcance nacional para uma audiência online e off-line. Cabe ressaltar que Jade, o ator Arthur Aguiar e a cantora Linn da Quebrada foram os últimos a entrar no jogo devido ao diagnóstico positivo pra COVID-19.

A disputa começou na segunda-feira, 17, mas o trio foi liberado para ingressar no reality show somente na quinta-feira, 20. A entrada dos três últimos participantes foi transmitida ao vivo na TV Globo no começo da tarde.

Indicação para o primeiro paredão

A entrada posterior na casa dificultou a interação de Jade com os demais participantes, visto que alguns grupos já estavam formados. Por isso, ela acabou sendo uma das mais votadas pela casa no primeiro paredão do reality show. A sister foi indicada por Lina, Luciano, Maria, Naiara Azevedo, Natalia. Thiago Abravanel e Vinicius. Em compartida,

Com todos os jogadores do Reality podendo escolher dois nomes, Jade Picon empatou com Natália e Pedro Scooby na votação da casa. Primeiro líder do BBB, o ator Douglas Silva salvou o seu amigo Scooby e as duas jogadoras foram para o bate volta com Luciano, levado ao paredão em um contragolpe de Naiara Azevedo, escolha do líder.

Na prova, os participantes necessitavam quebrar porquinhos e encontrar três moedas de 500 mil. A disputa contou com algumas etapas e Jade liderou praticamente toda a dinâmica. Sendo assim, ela conseguiu se salvar do paredão que resultou na eliminação do catarinense Luciano.

Experiência no jogo do Big Brother Brasil

No confinamento, Jade Picon revelou o motivo de aceitar participar da nova edição do programa. “Uma galera tem uma visão sobre mim muito formatada, contudo não sabem. Está sendo maravilhoso estar na Xepa cozinhando a minha comida, fazendo o meu miojo, para a pessoa ver que não é assim. Não sou assim. E a galera acha que eu sou. Para mim, está sendo uma delícia estar aqui porque estou conseguindo mostrar para a galera o que eu realmente sou”, afirmou.

Além disso, a participante afirmou que está sendo ela mesmo no BBB 22. “Aqui, se tem uma coisa que não dá para fazer é sustentar personagem. Eu soube disso, no segundo dia. É natural as ações. A minha cara fala por mim”, salientou. “É muito bizarro que as pessoas esquecem que eu tenho 20 anos e eu sinto muito isso. Não quero que me tratem diferente”, concluiu.

Jade Picon revela o que faria com o prêmio do BBB 22

Conforme a mídia especializada, Jade Picon recebe aproximadamente 5 milhões de reais mensalmente com ações publicitárias. Essa informação se torna ainda mais importante após ela revelar o que pretende fazer caso vence o reality show.

Conforme a influenciadora digital, a bolada de R$ 1,5 milhão será repartida entre instituições beneficentes que apoiam causas nas quais ela acredita. A revelação aconteceu em uma conversa com Tiago Abravanel, na qual ela deu os detalhou do seu plano para o dinheiro do BBB 22:

“Não vou usar esse prêmio, não quero R$ 1, 5 milhão. Vou doar para cinco instituições de causas que eu acredito”, prometeu a empresária. “Meu prêmio é estar aqui, é viver isso e, caso eu ganhe, esse prêmio vai ser de outras pessoas, entendeu?”, discursou.