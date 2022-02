Eslovênia do BBB22 participante do Big Brother Brasil 2022

Nesta edição do Big Brother Brasil, a casa está recebendo 20 participantes divididos em dois grupos: Camarote (famosos convidados) e Pipoca (anônimos que se inscreveram para entrar na ‘nave louca’). Desde o começo dessa nova estrutura, o reality show possui dois grupos com a mesma quantidade de jogadores: 10 de cada lado. E Eslovênia se encaixa no grupo dos anônimos que estão buscando o reconhecimento e o prêmio milionário no programa.

Eslovênia foi uma das primeiras pessoas a pisar na casa no primeiro dia da atração produzida pela Rede Globo. Em uma parceria divertida com Eliézer, ela precisou gastar algum tempo para ensinar e explicar o motivo do seu nome tão peculiar. Essas interações renderam boas gargalhadas no dia da entrada e um destaque imediato para a jovem.

Quem é Eslovênia do BBB 22?

De acordo com o site oficial do BBB 22, Eslovênia tem 25 anos de idade e é estudante de marketing. No entanto, ela também trabalha profissionalmente como modelo. Natural do estado da Paraíba, a sister afirmou que também gosta de ser chamada pelo apelido ‘Eslo’.

A nação da Europa Central que inspirou o seu nome não é muito conhecida pelos brasileiros. Entretanto, a busca pelo termo ‘Eslovênia’ cresceu consideravelmente desde a entrada da jovem Eslovênia Marques de Lima. A ideia partiu de seu pai em homenagem ao país europeu em função, na época do seu nascimento, devido a divisão da Iugoslávia.

A Eslovênia é um país bastante novo e conseguiu a sua independência somente em 1991. Portanto, esse processo separatista gerou a inspiração ao pai da participante do BBB 22. Nos anos de 1990, Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Montenegro e Sérvia integravam um único país: a Iugoslávia, que foi formado depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918.

Ainda que não seja o principal destino na Europa Central, a Eslovênia tem diversas belezas naturais como as montanhas de Alpes, campos verdes, centenas de cavernas e vários outros cenários naturais.

A integrante do Pipoca chegou a brincar que visitaria o país se vencesse o Big Brother Brasil. Curiosamente, Eslovênia não foi a primeira opção ‘diferentona’ do pai dela para seu nome. Inicialmente, ele escolher ‘Bósnia-Herzegovina’, mas a ideia foi vetada pela família.

Primeiro casal do BBB 22: Eslovênia e Lucas

Eslovênia e Lucas formaram o primeiro casal da casa após trocarem beijos em uma das festas. No entanto, o par resolveu apostar na relação e tem sido visto em momentos fofos e afetuosos desde então.

O relacionamento está tão evidente que o engenheiro e estudante de medicina prometeu se esforçar para proteger a parceira no jogo. “Vou guerrear, mas vou salvar você quando eu puder salvar você”, promete o engenheiro e estudante de Medicina.

Além disso, ele pediu para que ambos tenham um envolvimento baseado na honestidade. “Enquanto os dois cuidarem, a gente vai longe. E quando um quiser parar, basta ser honesto com o outro. Vou ser bem honesto com você sempre e espero que você seja honesta comigo sempre”, ressaltou.

Todavia, a sister prefere ainda não fazer planos para depois do programa. Jade Picon perguntou “Pensa que vocês vão levar isso para fora?”, diz sobre o relacionamento dos dois. A sister respondeu: “Não sei, não quero nem pensar. Quero aproveitar o agora.”

Visão de jogo de Eslovênia

O paredão do último domingo, 31, foi formado unicamente por integrantes do grupo Pipoca: Rodrigo, Natália e Jessilane. A situação chamou a atenção dos participantes, que conversaram sobre a necessidade de articulação nas próximas etapas.

“Algumas pessoas mudaram de percepção, de opinião… Teve uma pessoa específica que continuou com isso, uma pessoa que todo mundo ali considera, que é o Rodrigo, comentou.

“Tem que ter cuidado em escutar a opinião dele. Mas não deixar que ele, de pouquinho em pouquinho, manipule a gente. Por isso que eu me afastei de Rodrigo”, completou Eslovênia.