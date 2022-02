Brunna Gonçalves do BBB 22 participante do Big Brother Brasil 22

A edição 2022 do Big Brother Brasil (BBB) conta novamente com o grupo Camarote, famosos que são convidados para participar do reality show. A lista desta vez traz o nome de Brunna Gonçalves, que ganhou muita repercussão devido ao seu relacionamento amoroso com a cantora e compositora Ludmilla.

No entanto, ela precisará lutar contra uma tendência dos dois programas que adicionaram o elemento ‘Camarote’. Isso acontece porque a inserção dos famosos aconteceu no BBB 20 após uma edição bastante morna do reality show.

No primeiro ano, duas integrantes do Camarote (Rafa Kalimann e Manu Gavassi) chegaram a grande decisão, mas foram superadas por Thelma. A situação se repetiu na atração do ano passado, vencida por Juliette. A influenciadora Camilla de Lucas ficou com o segundo lugar e o ator Fiuk com o terceiro.

Quem é Brunna Gonçalves do BBB 22?

Com 30 anos, Brunna Gonçalves é uma das candidatas do Grupo Camarote a faturar a bolada do BBB 22. Natural de Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro, ela é uma influenciadora digital e bailarina profissional. Nos últimos anos, Brunna conquistou ainda mais repercussão nacional por fazer parte dos clipes e dos shows de sua companheira, a cantora Ludmilla.

Devido ao seu relacionamento, a dançarina foi alçada ao posto de celebridade e teve a sua vida profissional e amorosa exposta na grande mídia. “Está sendo muito difícil ficar sem ela, mas estou muito feliz que ela está lá dentro realizando o sonho. Estou torcendo muito pra ela”, afirmou Ludmilla em entrevista ao portal Gshow.

Apesar disto, a cantora ainda confessou: “Eu falo dela o tempo inteiro aqui fora também, gente! A gente é muito grudada”. Em relação as ações de Brunna no reality show, ela aprovou a proximidade com Vinicius: “O Viny tem algumas características dos amigos da Brunna aqui fora. Acho que, por isso, eles colaram. Ele faz bem pra ela, distrai ela, que às vezes fica chorando de saudade, então é bem legal a amizade deles. Estou curtindo”.

Situação de Brunna no reality show

Nos primeiros momentos na casa mais vigiada do Brasil, Bruna Gonçalves promoveu uma verdadeira aula de dança com alguns participantes. Diante de um espelho, ela ensinou as coreografias das principais músicas do repertório de Ludmilla.

A brincadeira rendeu inúmeras risadas e até mesmo uma menção do apresentador Tadeu Schimdt em uma de suas entradas ao vivo. Todavia, a participação da dançarina não chamou tanto atenção desde então. Ela passou a ser ofuscada devido a outras movimentações da casa e tampouco teve uma grande atuação nas provas disputadas até esse ponto da disputa.

Comentários de Brunna no BBB 22

Já que não teve um desempenho tão relevante nas primeiras semanas do programa transmitido pela Rede Globo, Brunna Gonçalves já começou a ser apontada como uma planta pelos demais confinados. Em dia, ela se deparou com um emoji de planta e passou a questionar os seus amigos mais próximos sobre quem poderia ter lhe dado a imagem no Queridômetro.

No Quarto Lollipop, ela, Bárbara e Vinícius falaram sobre a questão: “Quem será que me deu planta? Será que foi a Natália?”. Os outros apontaram algumas possibilidades e até descartaram o nome de Natália, mas a bailarina manteve o seu palpite:

Brunna, então, conclui: “Com certeza foi ela [Natália], amiga. Com certeza. Poxa, eu dei coração para ela hoje. Para movimentar o jogo, eles pensam que tem que ficar: ‘Nossa, agora eu vou dar muitas carinhas'”. Ela ainda complementou: “Gente, o povo tá arretado, hein? Poxa, eu dou coração e carinha para todo mundo”.

Pela segunda semana seguida, Brunna conseguiu se manter longe do paredão e segue na disputa do BBB 22.