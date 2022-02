Arthur Aguiar participante do Big Brother Brasil 22

Antes mesmo da estreia da temporada 22, o nome de Arthur Aguiar começou a ser cogitado para fazer parte do grupo Camarote no Big Brother Brasil. Após uma escandalosa separação de sua esposa, Maira Cardi, que já passou pela casa mais vigiada do país, o famoso buscaria uma chance de tentar ‘limpar a sua barra’ publicamente ao participar do reality show da Globo.

Entre acertos e novas brigas na vida amorosa, Aguiar conseguiu se reconciliar com a atual esposa e deu continuidade a sua carreira artística, fechando um acordo com a sua antiga emissora, a Record TV. Todavia, ele desistiu de protagonizar uma nova novela bíblica e, posteriormente, o seu nome apareceu no ‘bolão’ dos candidatos a batalhar pela bolada de R$ 1,5 milhão.

Quem é Arthur Aguiar do BBB 22?

Aos 32 anos, Arthur Aguiar é natural do Rio de Janeiro (RJ) e se divide entre os projetos musicais e a carreira como ator. Todavia, ele se dedicou primeiramente à natação até os 19 anos. Nesse período, ele foi convidado por um diretor para fazer parte de uma peça de teatro e iniciou o seu envolvimento com as artes cênicas.

Porém, Arthur ganhou renome nacional ao ser escalado como um dos protagonistas da versão nacional da novela Rebelde, dando vida ao personagem Diego Maldonado, em 2011, onde também passou a integrar a banda Rebeldes, na Record TV.

Ao lado dos demais membros do grupo, ele gravou dois álbuns de estúdio, Rebeldes, em 2011, que recebeu disco de ouro e disco de platina, além de Meu Jeito, Seu Jeito em 2012. Ainda em 2012, a banda lançou mais um trabalho, faturando um disco de ouro e também um DVD, alcançando um segundo DVD de platina.

Com o encerramento da novela infanto-juvenil, ele seguiu comprometido com a música e a atuação, sendo escalado para protagonizar a moderna adaptação da novela Dona Xepa, na mesma emissora. Logo depois, ele assinou com a Globo para atuar na primeira fase de Em Família, novela das 9 em 2014.

Na sequência, ele foi escalado para viver o lutador Duca, um dos protagonistas da 22.ª temporada da novela Malhação. A ‘novelinha global’ foi reprisada até o começo desde ano em função das restrições impostas pela pandemia. Nos últimos anos, ele participou de Êta Mundo Bom e O Outro Lado do Paraíso.

Entrada tardia no BBB 22

Arthur Aguiar foi um dos últimos integrantes a entrar na casa do reality show. Diagnosticado com COVID-19 ao chegar no hotel para o confinamento antes do início do programa, ele continuou acompanhado pela equipe da Globo e foi liberado para ingressar na disputa somente no quarto dia.

Além dele, a influenciadora Jade Picon e a cantora Linn da Quebrada também positivaram. Sendo assim, o trio precisou se ajustar rapidamente as dinâmicas devido ao tempo perdido frente aos adversários.

Apesar disso, Arthur conseguiu garantir a imunidade na primeira semana. Dos últimos três escalados, Jade foi uma das mais votadas pela casa e conseguiu se livrar do paredão na prova do Bate e Volta.

Arthur Aguiar e os primeiros dias no BBB

Mesmo entrando com a reputação afetada pelas polêmicas em sua vida pessoal, Arthur Aguiar começou a divertir a audiência do reality show ao ‘fugir’ da dieta elaborada pela mulher. A primeira ‘escapada’ foi ao devorar uma fatia de pão e quebrar a internet com centenas de memes após a crítica de Maira Cardi nas redes sociais.

Dias depois, o ator voltou a roubar a cena por causa de seu exagero em uma das festas. “Se tem alguém que comeu ontem fui eu, mano”. E ele listou o que devorou na comemoração: “Comi japonês. Aí todos os hambúrgueres. Na sequência, fiz o meu prato, aí meti: lasanha, empadão, carne, purê de batata baroa… mano, tudo que tinha de comida, eu botei no prato. Aí, eu terminei esse prato e falei: ‘acho que vou comer mais’. Voltei lá e: empadão, lasanha…”.