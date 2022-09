Veja a decoração da fazenda 2022: a nova sede dos peões

Todo mundo já deve estar sabendo da decoração da fazenda 14, um reality show muito comentado teve decoração está toda repaginada. A nova fazenda já recebeu os fazendeiros com todas as novas texturas, cenografia, cores e objetos de arte.

A decoração do reality segue todas as modas e tendências que estão em alta nesse ano. Para você que não fica de fora das novidades do reality fique até o final desse texto.

Aposto que os apaixonados por interiores e design gostaram dessa novidade na fazenda.

Como esta a nova decoração da sede da fazenda?

A decoração da fazenda 14 está com tons mais sóbrios, como o azul e o verde. A cartela de cores conta com vários itens em tons amadeirados. Para dar destaque na decoração, essas cores contrastam com tons mais vívidos e coloridos.

Sala da fazenda

Por exemplo, temos um lindo tapete vermelho que fica na sala, para se destacar entre os outros tons do ambiente.

Área interna da fazenda 14

Sua área interna industrial agora está diferente, conta com janelas e cortinas que deixam possível a visão de tudo. Na área interna os peões da fazenda 14 podem ver a piscina da fazenda 14.

Cozinha da fazenda

Na cozinha temos um novo fogão de lenha na tonalidade azul e uma linda decoração em cimento queimado. Sabia que o cimento queimado esta em alta? Sim, esta na moda uma decoração industrial rústica.

Sala da fazenda

A sala também está totalmente com cara nova, com a tonalidade verde e tons terrosos. Essa decoração da fazenda ficou bem rústica e acompanha poltronas combinando com as almofadas nos mesmos tons.

Cores da decoração no geral

As paredes da casa estão de cara nova com as janelas azuis e paredes coloridas. Além disso, toda casa segue o tema rústico com as cores sóbrias.

Quem fez a decoração da fazenda 14?

Foi patrocinada pela equipe da Record TV, com muito capricho e atenção. A ideia é trazer um lugar aconchegante e que seja o lar dos peões desta edição.

A área da casa da árvore tem puffs na tonalidade verde e várias almofadas grandes, oferecendo um espaço aconchegante. Comparada a decoração da fazenda 13 a equipe se empenhou para trazer vida na fazenda 14.

As cores podem estar mais opacas, temos amadeirados e cores vivas nos detalhes. O hall de entrada dos peões está um charme, possui uma parede toda em nichos que foi realizada sob medida.

Cada detalhe traz um charme para o ambiente, como a área externa em móveis brancos que traz aquele ar de elegância. Temos um cantinho de lazer para os participantes descansarem e conversarem.

Sobre a iluminação, temos um contraste com o chão amadeirado para trazer harmonia ao local.

Ambientes novos da fazenda 14

Temos alguns ambientes novos da fazenda 14 que chegaram agora nessa edição. Exemplos:

Rancho do fazendeiro: o antigo paiol, agora será nomeado como rancho do fazendeiro. Esse espaço servirá para o peão que estiver com chapéu ficar lá. O fazendeiro da semana também pode levar amigos para trocar ideias de jogo.

Academia: nesta edição da Fazenda 14, a academia foi mudada de lugar.

Outra mudança foi dos móveis, mesas redondas na área da piscina.

Em todas as áreas temos formas bem rústicas, como um tronco de árvore.

Na sala de estar temos como novidade na decoração as poltronas na tonalidade azul para combinar com outros tons da casa. Além disso, temos banquinhos de madeira bem rústico que tem tudo a ver com a fazenda 14.

Qual o tema da decoração da fazenda 14 esse ano?

O tema foi inspirado totalmente em novos empreendimentos imobiliários com decoração rústica e industrial. Essa é a cara da fazenda não é? Temos um tema moderno que está sendo bem elogiado pelos internautas e peões.

Na fazenda 14 também temos um ambiente feito para trazer beleza e conforto para os peões. Digamos que ficar por cerca de 3 meses não é fácil, ainda mais sendo vigiado 24 horas.

Por isso, a decoração do reality show foi feita de forma que trouxesse uma nova cara de recomeço após a pandemia. A equipe da Record fez um ótimo trabalho deixando tudo de forma mais confortável e alegre.

Ao contrário do reality show concorrente, o famoso BBB, a Fazenda visa conforto. Já o Big Brother presa pelo desconforto visual para irritar os participantes e gerar mais brigas.

Conclusão

Para você que gosta de decoração, este artigo te conta um pouco sobre como está a nova fazenda 14. A decoração trouxe o rústico da fazenda com modernidade.

Temos uma novidade esse ano: o rancho do fazendeiro. Esse espaço não ficou para trás na decoração.

Nessa fazenda 14 temos a mistura de revestimento e tendência recentes desse ano. Vale a pena pesquisar e comparar os modelos de almofadas, estofados, móveis, luminárias e muito mais.