10 Músicas temas de novelas mais tocadas e lembradas do público brasileiro

O público brasileiro é um dos que mais amam novelas no mundo, e a paixão por elas criou o sucesso de muitas tramas da TV nacional, assim como de algumas músicas, que até hoje são lembradas e amadas por muita gente.

Por isso, logo abaixo, vamos relembrar 10 das canções que foram temas de novelas e mais marcaram a vida e a memória de pessoas de todas as idades por todo o Brasil.

“Love By Grace” – Laços de Família

Tema de uma cena dramática da personagem Camila, na novela Laços de Família, a música “Love by Grace”, de Lara Fabian, é talvez a mais lembrada e apreciada pelo público brasileiro.

Até hoje, a música marca a memória das pessoas, e é impossível não associar a melodia à cena impactante do momento em que Camila raspa o cabelo, por conta de uma Leucemia.

“Admirável gado novo” – O rei do Gado

Tão famosa quanto a primeira, Admirável Gado Novo, de Zé Ramalho, é mais uma que conquistou o gosto do público, quando foi apresentada como parte da trilha sonora da novela Rei do gado, em 1997.

Conhecida e cantada até hoje, a canção fala sobre opressão e controle, e foi tema do núcleo dos personagens Sem Terra na trama.

“Vem dançar com tudo” – Avenida Brasil

Em terceiro vem o tema de Avenida Brasil, sem dúvidas um sucesso moderno da teledramaturgia brasileira, assim como a canção “Vem Dançar com tudo”, de Robson Moura e Lino Krizz.

A música foi tão popular, que ganhou a internet e é conhecida até hoje, superando a fama da novela, que foi uma das mais assistidas da TV brasileira.

“Modinha Para Gabriela” – Tema da novela Gabriela

Voltando um pouco no tempo, temos o icônico tema da Novela Gabriela, de 1975, escrito por Dorival Caymmi.

A música, chamada de “Modinha para Gabriela”, conquistou o público e a imaginação de quem apreciou a trama na época, e até hoje não tem ninguém que não a associe à personagem, saída da literatura pela mente de Jorge Amado.

“Vou Deixar” – Da cor do pecado

Vou Deixar, da banda de rock Skank, é a próxima música da lista, e um dos maiores sucessos de novelas modernas nacionais.

A canção foi tema da novela da Cor do Pecado, de 2004, e conquistou o público tanto quanto a trama, se tornando um hino associado à liberdade e a aventura, lembrado até hoje por quem acompanhou a novela na época.

“Te levar daqui” – Malhação

Falando em hino, temos outro que marcou a vida de muitos adolescentes no começo dos anos 2000, a canção Te Levar Daqui, da banda Charlie Brown Jr.

A música foi tema da novela Malhação por 7 anos, marcando a vida e o sentimento de muitos jovens e adolescentes da época, que até hoje nutrem um carinho muito grande pela produção.

“Maria La Del Barrio“ – Maria do Bairro(abertura)

Desviando o caminho para as novelas mexicanas, temos o tema icônico da trama Maria do Bairro, a canção de mesmo nome do folhetim.

Cantada em espanhol, a música também ganhou o coração do público, e é um dos poucos casos de sucesso de uma música de novela de produção estrangeira no Brasil.

“Rebelde” – Abertura da novela

Falando em tramas latinas, temos a icônica novela Rebelde, que ganhou o gosto dos jovens no começo dos anos 2000.

Também cantada em Espanhol, a música, de mesmo nome do folhetim, foi uma febre entre o público, assim como a trama, que ganhou uma reprise nacional alguns anos depois.

“Remexe” – Chiquititas

Partindo para o público infantil, também temos que lembrar do tema da novela Chiquititas, um sucesso de 1997.

A música, chamada de “Remexe”, marcou a infância e a memória de muita gente, e também foi reprisada no remake da novela lançado em 2013, trazendo a canção de volta ao gosto do público consumidor.

“A miragem” – O Clone

Por fim, temos “ A miragem”, canção também marcante, lançada na emblemática novela O clone, de 2001.

Com um refrão que marcou época, a canção foi tema do casal Jade e Lucas, e se tornou, com o tempo, um hino que representa a paixão e o romance de um casal apaixonado, uma verdadeira canção de amor.