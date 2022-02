Tiago Abravanel participante do Big Brother Brasil 22

Tiago Abravanel foi um dos dez famosos convidados pela produção do Big Brother Brasil para disputar o prêmio de um milhão e meio de reais. De uma família de artistas, Tiago e filho da diretora de teatro e dona Teatro Imprensa pertencente ao Grupo Silvio Santos, Cíntia Abravanel, filha do primeiro casamento do apresentador de TV, Silvio Santos.

Também é sobrinho de Silvia Abravanel, Daniela Beyruti, Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel. É filho do meio e tem duas irmãs, Vivian Abravanel e Lígia Gomes Abravanel. Desde 2016, ele é casado com o produtor de TV, Fernando Poli.

Quem é Tiago Abravanel do BBB 22?

Tiago Abravanel é um dos nomes mais conhecidos do Grupo Camarote do BBB 22. Ele é ator cantor, apresentador e dublador. Ele começou a sua carreira com 17 anos em uma peça de teatro, mas ganharia fama em 2009 ao participar do aclamado musical Hairspray sob direção de Miguel Falabella.

A estreia na TV ocorreu com o personagem Davi, na novela Amor e Revolução, do SBT, em 2011. No mesmo ano, ele deu vida a Tim Maio no musical Tim Maia – Vale Tudo baseado no livro de Nelson Motta, sendo elogiado pela crítica. No ano seguinte, Tiago foi convidado pela autora Glória Perez para participar da novela Salve Jorge, na Globo. O papel lhe rendeu o prêmio Revelação no Melhores do Ano do Domingão do Faustão.

Ele também diversificou os projetos, dublando o protagonista da animação Detona Ralph e lançando a sua primeira música, “Eclético”. Além disso, esteve no festival Brazilian Day, ao lado de Ivete Sangalo, em Nova York. Em 2015, o neto de Silvio Santos se focou na atuação ao ingressar no elenco da série Chapa Quente. A volta ao SBT acontece em 2019 para apresentar o reality gastronômico Famílias Frente a Frente.

Liderança no BBB 22

Tiago Abravanel foi o segundo líder do BBB 22, após vencer a prova com o surfista Pedro Scooby. Ele pode fazer o lado VIP da casa, escolhendo unicamente participantes do Camarote: Scooby, o ator Douglas Silva, o cantor e ator Arthur Aguiar, a influenciadora Jade Picon e a cantora Linn da Quebrada. A divisão acirrou ainda mais as diferenças entre os grupos Pipoca e Camarote.

Com essa disputa declarada na casa mais vigiada do Brasil, Tiago resolveu mandar o gerente comercial Rodrigo diretamente ao paredão. Brasil, sempre acompanhei o programa e amo esse jogo. Mas não imaginava que era tão difícil jogar esse jogo. Desde a hora que a gente chega aqui e tem que tomar decisões. E isso faz o jogo acontecer todos os dias. Eu quis ser Líder, quero ser Líder mais vezes e isso tem a sua responsabilidade. Meu argumento com relação ao meu voto tem a ver com a visão que eu tenho sobre o jogo. Ele acrescentou muito no jogo até agora, mas dentro da minha visão quem eu indico é o Rodrigo”.

Postura no jogo

Ainda que tenha conquistado o desejado posto de líder da semana, Tiago Abravanel se esforçou para ‘manter a harmonia da casa’. Em uma conversa com boa parte dos confinados, ele propôs criar a ‘edição do amor’, o que gerou inúmeras críticas do público. Recentemente, ele se questionou sobre a visão que os fãs do programa podem estar tendo dele na disputa.

“Hoje, por mais que eu leve de maneira leve, eu vou ficar me questionando, tipo: ‘O que o Tadeu quis dizer com ‘mas é um jogo’? ‘ Será que as pessoas estão me vendo lá fora muito ‘insentão’ no jogo? Será que as pessoas acham que eu não estou jogando pelo fato de eu ter bom relacionamento com todo mundo? Inevitavelmente, isso vai ficar na minha cabeça”, concluiu o artista.