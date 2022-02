Pedro Scooby participante do Big Brother Brasil 22

Aos 33 anos, Pedro Scooby aceitou o convite de participar da edição deste ano do Big Brother Brasil. O esportista é muito famoso por suas façanhas dentro da água, bem como devido aos relações amorosos. Por isso, ele acabou fazendo parte do grupo de convidados para o reality show, o chamado Camarote.

Em diversas oportunidades, ele salientou que jamais acompanhou a atração e se mostrou muito perdido com algumas dinâmicas da casa e até mesmo na votação semanal. Por isso, a impressão é que Scooby foi ao programa, mas não está muito disposto a jogar visando conquistar o prêmio de 1,5 milhão de reais. Por enquanto, a tática está dando certo e ele não foi indicado ao paredão, ainda que tenha passado muito perto na primeira semana.

Quem é Pedro Scooby do BBB 22?

Pedro Scooby é um surfista de ondas gigantes. O apelido apareceu na sua infância: “Quando eu era criança falavam que eu parecia o cachorro Scooby-Doo do desenho animado”. Ele começou a surfar profissionalmente aos 11 anos, sendo apontado como um dos principais nomes do cenário mundial de ondas grandes.

Em 2012, ele foi eleito pela Revista Alma Surf como o melhor freesurfer de 2012 e ganhou da Revista Fluir o prêmio de melhor tubo de 2012, surfando um swell histórico no Taiti. Dois anos depois, ele ganhou o seu próprio programa, “Pedro Vai Pro Mar” Canal OFF. Scooby também foi o primeiro surfista do Brasil a ganhar uma história em quadrinhas.

Em 2017, ele foi um dos 20 concorrentes na 1ª edição do Exathlon Brasil, terminando a competição com o vice-campeonato. Todavia, a vida pessoal de Scooby começou a chamar nacional em 2011, quando passou a namorar com a atriz Luana Piovani. O casamento ocorreu em 2013, gerando três filhos Dom, nascido em 2012 e os gêmeos Bem e Liz, nascidos em 2015.

A separação do casal foi anunciada no começo de 2019. Meses depois, Pedro Scooby assumiu um namoro com a cantora Anitta, que durou poucos meses. No final do mesmo ano, ele começou a se relacionar a modelo Cintia Dicker. O dois se casaram discretamente em 2020.

Paredões e provas

Na primeira semana, Pedro Scooby levou uma série de votos e somente escapou do paredão por interferência do líder Douglas Silva, que salvou o amigo da berlinda. Na semana seguinte, a situação se inverteu ao vencer a prova ao lado de Tiago Abravanel. O neto de Silvio Santos preferiu ficar com a liderança, enquanto o surfista ficou com a imunidade.

Todavia, a dinâmica de votação da semana exigiu que Scooby também mandasse uma pessoa diretamente ao paredão. Como resposta do voto que levou na primeira semana, ele escolheu Natália para enfrentar o risco de eliminação. A sister não concordou com os motivos apontados e se irritou quando ele afirmou que estava torcendo por sua permanência na casa.

Após diversas conversas, os dois conseguiram se entender. “De alguma forma, por esse motivo, que eu não me orgulho, não fico feliz, a gente acabou se aproximando. Eu espero que dê tudo certo para você”, declarou Scooby.

Postura dentro do jogo

Com um racha na casa entre Pipoca e Camarote, Pedro Scooby fez questão de deixar claro que não gosta de se envolver em conflitos. “Na verdade, tipo assim… eu sou um cara assim na vida, mas eu tenho um outro lado também. É que ninguém pisou no meu calo aqui, de verdade”, revelou o surfista.

Ele complementou: “Eu fico pensando na vida, nos problemas que tive na minha vida nos últimos dez anos. Eu fui um cara que não dei continuidade em briga”. No entanto, o surfista afirmou que está ‘com sangue nos olhos’ para a prova do líder para não perder as mordomias do lado VIP da casa.