Naiara Azevedo participante do Big Brother Brasil 22

O Grupo Camarote foi uma das grandes novidades do Big Brother Brasil 20. A entrada de convidados famosos para o reality show mexeu consideravelmente na estrutura e revigorou a disputa após anos no ar. Agora, o diretor Boninho tem o desafio de manter a repercussão nas alturas com um novo elenco. Entre a turma dos famosos, está a cantora sertaneja Naiara Azevedo.

Quem é Naiara Azevedo do BBB 22?

Naiara Azevedo de 32 anos é natural de Farol, interior do Paraná. Desde a infância, ela teve muita influência sertaneja e começou a cantar em um coral de uma igreja perto de sua casa na adolescência. Aos 17 anos, ela se mudou cidade de Umuarama, onde fez faculdade de Estética e Cosmetologia. Nesse período, ela começou a cantar em bares da região aos finais da semana.

Em 2012, ela resolveu se mudar para Londrina visando alavancar a sua carreira. No ano seguinte, Naiara ganhou repercussão na internet e gravou o seu primeiro DVD. Desde então, a cantora se transformou em um dos principais expoentes femininos do segmento sertanejo e já realizou show em todos os estados do Brasil.

A artista também se apresentou em alguns estados norte-americanos como Massachusetts (Boston), New Jersey (Newark), Flórida (Orlando), Geórgia (Atlanta) e Califórnia (Hollywood). Antes de entrar no BBB, o nome de Naiara foi envolvido em uma polêmica com a saudosa Marilia Mendonça.

As duas cantoras gravaram uma parceria musical e a equipe de Naiara pretendia lançar a canção durante o mês de janeiro, mas a ideia foi duramente criticada pelo irmão de Marília. Recentemente, ambas as partes chegaram a um acordo e a música deve ser liberada em algum momento deste ano.

Indicação ao Paredão

Desde a sua entrada na casa, Naiara Azevedo sofreu para cair nas graças de seus companheiros de reality show. Boa parte dos participantes criticou o comportamento da cantora nas suas primeiras horas, mas essa primeira impressão foi suavizada com o passar dos dias. Apesar disto, Naiara ainda aparecia como primeira opção de voto de vários jogadores.

Entretanto, o líder da semana, Douglas Silva, bagunçou consideravelmente os planos dos participantes e mandou a artista diretamente para a berlinda. Lembrando que o (a) indicado (a) pelo líder da semana não tem o direito de disputar o bate e volta, prova que salva um dos indicados do paredão.

O ator justificou sua escolha neste domingo, 23 de janeiro, afirmando: “Essa era a responsabilidade que eu não queria. Todo mundo aqui sabe que na primeira semana não dá para julgar nenhum atrito. Mas eu como Líder vou indicar a Naiara [Azevedo] para o Paredão”.

Justificativa de Naiara Azevedo

Bastante mexida com a sua indicação ao primeiro paredão da temporada do BBB, Naiara preferiu usar o tempo destinado para a sua justificativa de permanência para elogiar os seus adversários: Natália e Luciano, quem ela puxou ao paredão no contragolpe.

“Quero pedir para as pessoas de casa para que deem a oportunidade do sonho desses dois. Da Natália e do Luciano, de continuar. Antes de vir para cá, eu fiz uma tatuagem escrito: ‘Corajosa, persistente e determinada’. Então, preciso ter muita coragem para falar o que estou falando. E quero pedir que os sonhos deles continuem. Eu, Naiara, não quero influenciar. O público que decide”.

Reação após a votação

A integrante do Camarote comentou várias vezes que gostaria de desistir do programa após a sua indicação ao paredão. Entretanto, Naiara mudou de postura gradualmente. Em conversa com a influenciadora Jade Picon, a cantora resolveu deixar a decisão nas mãos do público: “Se o público decidir que tenho que ficar, se eles votarem para eu ficar mesmo eu falando no ao vivo para dar oportunidade para essas duas pessoas…”.

“Eu estava doida para apertar aquele botão. E eu não imaginei isso, mas as pessoas falaram para mim: ‘Também senti vontade, diversas vezes, de apertar o botão’. Então, não sou só eu que tem às vezes vontade de só ir para casa. Trouxe um certo equilíbrio saber que não só sou eu. As pessoas não têm coragem de falar, mas eu tenho”, concluiu.