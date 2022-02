Maria do BBB22 participante do Big Brother Brasil 22

Um nome anunciado para o Camarote do Big Brother Brasil 22, mas que levantou algumas dúvidas entre os milhões de fãs do reality show da Globo. Maria do BBB 22 foi uma das surpresas na escalação do elenco para essa edição, já que ela nem sequer foi cogitada nas diversas listas divulgadas por portais e perfis de entretenimento nos dias que antecederam a estreia.

Isso aconteceu porque o Camarote é destinado aos participantes já consolidados na mídia nacional e receberam convites para participar do BBB. Desde a adoção desse formato, alguns nomes despertaram curiosidade do público por não serem tão famosos assim. Maria é mais um desses casos, mas promete não passar batida na casa mais vigiada do Brasil.

Quem é Maria do BBB 22?

Maria do BBB22, mas, Vitória Nascimento Câmara no documentos pessoais. Ela é natural da Cidade Alta, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ). “A maioria não está acostumada com pessoas periféricas e faveladas. Desde que entrei na indústria da música e do audiovisual, sou sempre subestimada por ser mulher, jovem, por vir de onde eu vim”, disse em entrevista ao portal Gshow.

Com 17 anos, ela começou a investir na carreira artística após ser convidada para gravar uma canção no projeto de rap chamado Poesia Acústica 2. O clipe da música “Sobre nós” estourou e alcançou a marca de 545 milhões de visualizações no YouTube.

Posteriormente, ela também começou a fazer ainda mais sucesso no teatro e conseguiu um papel de relativo destaque em uma novela na principal faixa de horário da TV Globo. Maria interpretou a jovem cantora Verena, casada com o vilão Álvaro.

Beijos e mais beijos no BBB 22!

Em uma das festas do BBB 22, Maria do BBB22 curtiu tanto na pista de dança quanto na companhia de outros colegas de confinamento. Inicialmente, ela trocou beijos com Eliézer e, horas depois, com a cantora Linn da Quebrada. No fim da noite, já no quarto, a atriz voltou a se aproximar do brother, indo dormir ao lado dele.

No entanto, os beijos não se transformaram em um relacionamento sério, como Lucas e Eslovênia. Até o momento, os três continuam se relacionando bem e unicamente como amigos. Durante uma conversa descontraída, Eli disparou: “Aqui dentro a gente só ganha humilhação. Depois que ela me beijou, ela falou: ‘Lá fora eu nunca pegaria você'”.

“Nunca olharia para ele na rua”, reforçou a atriz. Rodrigo perguntou: “Beija gostoso ou não beija?” Envergonhada pelo questionamento, Maria desconversou: “Eu já falei, lá fora você assiste”. Entretanto, Lais acabou entregando a reação da sister: “Ela falou: tem pegada e beija gostoso”.

Mudança de postura

A formação do segundo paredão do Big Brother Brasil balançou a jovem de 21 anos. Maria comentou que pretende manter mais a calma e evitar reações agressivas nos próximos dias. “Eu quero me conectar comigo mesma porque essa semana eu me vi tendo atitudes perigosas. Tenho um lado muito agressivo e não quero mostrar isso. E eu me vi perdendo a paciência”, citou.

Além disso, Maria comentou que precisa se preservar no jogo: “uma hora o meu vai estar na reta. Eu não me sinto prioridade. Me senti muito alfinetada essa semana, muito alfinetada… “.

Relações

Apesar da intenção de conservar a tranquilidade na terceira semana, Maria precisou acertar as contas com Arthur Aguiar após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 31 de janeiro. Ela classificou Arthur como não confiável.

“Para a gente ter uma troca, eu fui até você e você não está disponível. Você deveria dizer que não queria conversar. Seu discurso não está completo”, diz Arthur. Maria respondeu, buscando melhorar a relação com o brother: “Você está sendo equivocado. Eu disse que existiu troca com você. Questão de afastamento foi da casa. Estou aberto a conversar com você”.