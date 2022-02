Lucas do BBB22 participante do Big Brother Brasil 2022

O Big Brother Brasil 22 começou com um pacto entre os integrantes do grupo Pipoca, ou seja, a turma que entrou desconhecida no programa produzido pela Rede Globo. Inicialmente, Lucas aderiu à ideia de preservar os seus colegas e evitar a troca de votos, ao menos, na primeira semana de confinamento.

Essa rápida troca entre os anônimos aconteceu por uma manobra do diretor do reality show, Boninho. Afinal, ele liberou a entrada do Grupo Camarote somente depois do primeiro contato do novo apresentador Tadeu Schmidt. Além disso, os famosos entraram com três desfalques: Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon, que positivaram para a COVID-19. Mas, será que Lucas manteve essa parceria com os demais integrantes do Pipoca?

Quem é Lucas do BBB 22?

Com 31 anos, Lucas é engenheiro e estudante de Medicina na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. No seu vídeo de apresentação, ele pontuou que a sua ‘piscadinha’ ajuda em um momento de paquera e recebeu diversos apelidos a partir daí nas redes sociais.

O ‘Barão da Piscadinha’ ganhou destaque pelas parcerias nos primeiros dias de jogo, mas também demonstrou um pouco de receio ao se relacionar com determinados colegas de confinamento. Por exemplo, Lucas chegou a criticar tanto o posicionamento quanto as ações de Rodrigo, apontado como o principal articulador até essa momento do BBB 22.

Entretanto, o estudante de medicina ainda não definiu a sua estratégia no jogo e oscila entre fechar uma aliança com os companheiros de Pipoca, se focar no primeiro relacionamento amoroso da casa ou se aproximar do grupo Camarote liderado por Tiago Abravanel.

Com o segundo paredão já formado, Lucas tem conseguido se manter longe das preferências de votos de seus colegas de casa e tem sua presença garantida por mais uma semana.

O primeiro casal do BBB 22

Lucas e Eslovênia formaram o primeiro casal desta edição do Big Brother Brasil. Após trocarem beijos em uma das festas, o par optou por dar continuidade ao relacionamento amoroso, mas sem que misturar as dinâmicas de jogo. “Vou guerrear, mas vou salvar você quando eu puder salvar você”, prometeu o engenheiro participante do Reality.

Na sequência, o brother comentou sobre ter dado o emoji de planta para a sister no Queridômetro. “Por que te dei plantinha? Foi uma sementinha que fui regando, cuidando e a gente está aqui agora”, brincou o brother.

Além disso, Lucas pediu que a jovem procure sempre ser honesta com ele. “Enquanto os dois cuidarem, a gente vai longe. E quando um quiser parar, basta ser honesto com o outro. Vou ser bem honesto com você sempre e espero que você seja honesta comigo sempre”, ressaltou.

“Vou ser”, garantiu Eslovênia. “Sei que você é. Por isso, eu me abri com você e não me meti em jogo”, finalizou Lucas.

No entanto, a intenção do jogador mudou nos últimos dias com a sua reaproximação com Rodrigo. “Estava conversando com Rodrigo, eu vou pra guerra. Mas o que eu puder fazer para poder te salvar, eu vou fazer”. Porém, o casal ainda manterá a relação amorosa separa dos planos de jogos de cada um. “E eu não vou conversar de jogo com você, porque sei que você não gosta. Você é meu porto seguro aqui”, afirmou.

Visão de jogo

No momento, Lucas está avaliando a possibilidade de colocar em prática uma estratégia de jogo e ‘ir para guerra’, como disse a Eslovênia. “Quanto tempo mais o tempo vai passando, mais vai ter que dividir. E é muito melhor assim. É melhor dividir e rachar a parada, eu prefiro… meu coração fica mais confortável”, declarou.

Além disso, ele reforçou que a divisão dos grupos da casa já está evidente. “Sem esse negócio de espionagem. Lado A e lado B”, concluiu Lucas.