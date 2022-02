Linn da Quebrada participante do Big Brother Brasil 22

O Big Brother Brasil 22 somente apresentou o seu elenco completo a partir do quarto dia de disputa. Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar precisaram esperar por um período maior para entrar na casa após terem testado positivo para a COVID-19 ao se apresentarem para o confinamento no hotel.

Cabe ressaltar que os três fazem parte do Grupo Camarote, ou seja, os integrantes do reality show já conhecidos em todo o Brasil e que aceitaram o convite de disputar o prêmio. Desde a primeira inserção desse grupo no BBB 20, nenhum componente do grupo dos famosos conseguiu vencer o programa e faturar a bolada de um milhão e meio de reais. Agora, Linn da Quebrada chega com o objetivo de quebrar essa tendência.

Quem é Linn da Quebrada do BBB 22?

Aos 31 anos, Linn da Quebrada se define como uma cantora, atriz e agitadora cultura. Ela é natural de São Paulo (SP) e tem sido chamada por ‘Linna’ na casa mais vigiada do Brasil. Ela aparece entre as artistas mais importantes do segmento musical nacional atualmente, crescendo ao superar tabus, desconstruir estereotípicos e romper barreiras com sua arte.

Linna começou a sua trajetória como performer. A sua primeira canção autoral, chamada Enviadescer, foi lançada em março de 2016 no YouTube. Com a grande repercussão do trabalho, a artista resolveu apostar em uma carreira musical como Mc Linn da Quebrada (o prefixo “MC” foi abandonado algum tempo depois)

Com o passar do tempo, Linn conquistou mais e mais repercussão tanto com sua música quanto a sua arte as telinhas. No ano passado, ela divulgou o seu segundo álbum, “Trava Línguas”. No mesmo ano, a cantora foi destaque ao aparecer na capa digital da Vogue com Liniker em uma edição que comemora o mês do orgulho LGBTQIA+.

Além disso, Linna também participou da série Manhãs de Setembro, lançada no dia 25 de junho, na plataforma Amazon Prime Video, em mais de 240 países. Agora, ela tenta conquistar o BBB 22 e ampliar ainda mais a sua voz.

Entrada tardia e primeiras lições

Linna chegou no quarto dia da edição e precisou acelerar a formação de amizades e alianças em função da aproximação dos participantes, que já estavam convivendo há algum tempo. Nos primeiros dias, a sua presença na casa rendeu alguns conflitos devido à maneira correta de se dirigir a ela.

Com alguns participantes utilizando termos no masculino, a artista chegou a esclarecer a questão em alguns momentos com tranquilidade e o próprio apresentador Tadeu Schimdt pediu que ela explicasse o que representava o ‘Ela’ tatuado em seu rosto. Linn da Quebrada esclareceu que a palavra foi tatuada para ressaltar como ela gosta de ser tratada, sempre no feminino.

A partir daí, a cantora se aproximou de alguns participantes e rendeu momentos de bom entretenimento com brincadeiras, aulas de yoga, danças e instantes de descontração. Nas provas, o ponto até aqui foi a sua parceira com a influenciadora digital Jade Picon. Na segunda prova do líder, a dupla chegou a final e quase abocanhou a liderança.

Por uma pequena diferença, Pedro Scooby e Tiago Abravanel terminaram a atividade antes e ficaram com a vitória. Mas, Linna e Jade mostraram que não foram ‘passear’ na mansão do BBB 22.

Estratégia e confrontação em paredão

No paredão formado na noite de domingo, 30, Linn da Quebrada precisou votar abertamente e indicou o atleta Paulo André ao paredão. Ela justificou a sua decisão pela falta de proximidade com o corredor olímpico, que também tomou o voto de Natália.

“O que me motivou realmente a votar no PA foi porque as nossas relações não saíram de um nível superficial. Eu nunca conversei com o PA sobre qualquer outra coisa. Não sei do que o PA gosta, não sei o que motiva ele estar aqui”, diz a sister em conversa com Scooby.

No entanto, Linna também compreendeu que ela falhou no seu voto ao não proteger a sua amiga Jesslane, que acabou emparedada. “Metade votou na Jess e metade votou no Arthur. Nós não nos colocamos nessa posição, amiga. A gente falhou. A gente tem que admitir isso”, afirmou.