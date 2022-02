Jessilane do BBB22 participante do Big Brother Brasil 2022

O Big Brother Brasil 22 deve durar cerca de três meses, iniciando em janeiro e se estendendo até abril. Sendo assim, 20 pessoas entraram no jogo tanto com intenção de ganhar fama quanto a bolada de 1,5 milhão de reais. Integrante do grupo dos anônimos, Jessilane sempre deixou claro que almeja o prêmio milionário para mudar completamente o seu padrão de vida.

Ela foi uma das primeiras a entrar na casa mais vigiada do Brasil e rapidamente se aproximou de outros componentes da turma Pipoca. Em contrapartida, ela se aproximou significativamente da cantora Linn da Quebrada, que iniciou a sua participação somente no quarto dia de confinamento devido ao diagnóstico de COVID-19 no período de confinamento no hotel.

Quem é Jessilane do BBB 22?

Segundo as informações do site oficial do programa da TV Globo, Jessilane é bióloga formada e ainda leciona biologia em instituições de ensino. Atualmente, ela reside na cidade de Valparaíso de Goiás. Com 26 anos, ela recebia pouco mais de R$ 2 mil em uma escola particular e ainda necessitava pegar mais algumas aulas complementares para ampliar a sua renda.

Por isso, o objetivo de ‘Jessi’, como revelou que gosta de ser chamada, é brigar pelo título até o final. Entretanto, ela não tem conseguido estar tão em destaque na edição e aparece em alguns momentos divertidos e até compartilhando algumas lições de biologia com os demais colegas de confinamento.

Um dos vídeos que ganhou grande repercussão nas redes sociais foi uma conversa com Linna, na qual a professora de biologia explica alguns conceitos básicos de células, vírus e bactérias. Porém, essa amizade com a cantora foi colocada à prova em sua indicação ao paredão no último domingo, 30 de janeiro.

Indicação ao paredão

A votação foi dividida em votação secreta no confessionário e votação aberta. Jessilane não recebeu nenhum voto nos votos secretos, mas acabou acumulando cinco indicações. Paulo André, Jade Picon, Eslovênia, Eliézer e Arthur Aguiar optaram por votar na professora de biologia.

No entanto. Linna e Natália, próximas da sister, poderiam ter mudado os rumos dessa indicação. Isso porque as duas foram sorteadas em sequência e desperdiçaram os seus votos em Paulo André, que sequer corria riscos. Sendo assim, Arthur alegou estar agindo para se livrar do paredão e lamentava votar em Jessilane.

Ela teve a oportunidade de participar do Bate e Volta com Natália e Douglas Silva, sendo que o último venceu a disputa e está livre do risco de eliminação. Em seguida, a sister teve a oportunidade de justificar a sua continuidade no jogo.

“Eu entrei aqui para tentar mudar um pouco da minha história e da minha família. E transformar a vida das pessoas que eu amo. E quero construir essa história aqui dentro. Tive muito tempo para mostrar quem eu sou, para o que eu vim e o que eu quero. Que o Brasil me dê mais tempo de mostrar um pouco mais de tudo para eu saia com um livro maravilhoso de dentro do BBB”.

Mudança de postura

Jessilane já está ciente que precisará de uma mudança de postura, caso volte do paredão. “Se Deus quiser, eu voltar, e tentar entender o que posso fazer para não ir ao próximo Paredão”, destacou a professora, que projeta fortalecer as suas relações na casa.

“Não necessariamente ganhar as provas. Quero muito ganhar, mas acredito que eu possa estabelecer novas relações”, explicou. “Conversar com as pessoas, entender o que posso fazer de diferente para que a minha relação com aquela pessoa seja melhor para que eu não receba o voto dela na semana que vem novamente”.

E finalizou: “A gente não tem como controlar o que vai acontecer em uma prova. O que posso controlar é isso: minha relação com as pessoas. Então, se eu continuar aqui é isso que vou tentar fazer. Rever as minhas relações”.