Eliézer do BBB22 participante do Big Brother Brasil 2022

O Big Brother Brasil começou em plena segunda-feira, 17 de janeiro. O Grupo Pipoca, formado unicamente por anônimos que se inscreveram para participar do reality show, foi liberado para entrar na casa mais vigiada do Brasil ainda nas primeiras horas do dia. Eliézer foi um dos primeiros a entrar no local de confinamento.

Na primeira interação com o novo apresentador Tadeu Schmidt, ele se destacou como um grande alivio cômico pela risada bastante curiosa. Além disso, o brother errou sucessivamente o nome do apresentador em uma entrada ao vivo. Devido a esses detalhes divertidos, o jogador foi um dos que mais apareceu nos primeiros dias desta nova edição.

Quem é Eliézer do BBB22?

Integrante do Grupo Pipoca, Eliézer do BBB22 é mais um dos candidatos a embolsar a bolada de 1,5 milhão de reais. De acordo com o site oficial do reality show, ele trabalha como designer e também é empresário. Aos 31 anos, o brother reside em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Declarando-se bastante fã do programa, Eliézer do BBB22 foi um dos primeiros a cortar a conversa de ‘harmonia da casa’ e tentar articular alianças, especialmente, na turma dos anônimos. A intenção dos ‘Pipocas’ foi evitar a troca de votos na primeira semana.

Bastante próximo de Eslovênia desde a entrada na casa, ele foi apontado como um possível interesse romântico da moça. Entretanto, ela acabou se envolvendo com Lucas em uma das primeiras festas e Eliézer fez questão de salientar que não estava sofrendo pela formação do primeiro casal da edição.

Eliézer e Maria

Na verdade, Eliézer do BBB22 não demorou muito tempo para enterrar de uma vez essa ‘reputação’ de rejeitado no Big Brother Brasil. Em uma confraternização, ele trocou com beijos com a atriz Maria, integrante do Camarote. Ao longo da festa, os dois trocaram carinhos, mas não deram sinais de engatar um relacionamento mais sério na casa até o momento.

No dia seguinte, Elézer ainda brincou com a situação: “Aqui dentro a gente só ganha humilhação. Depois que ela me beijou, ela falou: ‘Lá fora eu nunca pegaria você'”. “Nunca olharia para ele na rua”, concordou a atriz.

Rodrigo então perguntou: “Beija gostoso ou não beija?” Envergonhada, Maria respondeu: “Eu já falei, lá fora você assiste”. Laís, no entanto, entregou a sister: “Ela falou: tem pegada e beija gostoso”. “Que homem!”, exclamou Rodrigo.

Visão de jogo no Big Brother Brasil

Muito ligado às conversas de jogo e possíveis votos, Eliézer do BBB22 salientou em uma conversa que odiaria descobrir que está sendo manipulado por alguém na casa. A revelação foi feita durante um diálogo com Eslovênia sobre as suas caracterizas: “Eu sou aquariano”, contou o designer. “Quais as suas características de aquariano?”, perguntou a modelo.

“Livre, não tem mimimi, super bom de lidar… Se eu me sentir ameaçado, no sentido manipulado, o negócio fica feio. Mas se não me manipular, tá ótimo. Você pode até me manipular, mas você tem que saber fazer e não deixar eu perceber”, destacou Eliezer.

Imunizado pelo anjo

Nas duas primeiras semanas, o participante Rodrigo conquistou o Colar do Anjo e demonstrou a vontade de proteger o amigo Eliézer. Na primeira semana, a tentativa foi frustrada em função do anjo autoimune, mas a missão foi realizada com sucesso nesse domingo, 30. Todavia, a imunidade também veio com o dever de indicar um dos companheiros diretamente ao paredão.

Por isso, ele escolheu o ator Douglas Silva: “Vou indicar o DG porque me vetou da Prova do Líder e considero ele muito forte no jogo, vale testar”, explicou o brother. Todavia, ‘DG’ conseguiu se salvar da berlinda ao vencer a prova Bate e Volta. Enquanto Rodrigo, Natália e Jessilane formam o segundo paredão do BBB 22.