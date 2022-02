Douglas Silva participante do Big Brother Brasil 22

Você pode não conhecer o ator Douglas Silva, mas já deve ter assistido uma das duas principais produções que ele participou durante a infância e juventude. Por isso, ele é extremamente conhecido no Brasil inteiro como ‘Dadinho’ ou o ‘Acerola’. A partir de agora, o ator também poderá ser reconhecido como um participante do Big Brother Brasil 22.

Com a intenção de vencer o programa para aumentar a qualidade de vida de sua família, Douglas entrou com o pé direito no reality show mais assistido do Brasil e venceu as três primeiras provas da edição, envolvendo o grupo Camarote.

Quer saber sobre esse participante e o que pode oferecer para o seu entretenimento na nova temporada do BBB? Vamos lá!

Quem é Douglas Silva do BBB 22?

Natural da cidade do Rio de Janeiro (RJ), Douglas Silva tem 33 anos, mas é conhecido do grande público desde a sua infância. Ele ganhou fama internacional ao interpretar o bandido ‘Dadinho’, versão mirim do criminoso ‘Zé Pequeno’, um dos principais personagens do filme Cidade de Deus.

Extremamente premiado mundo afora, o longa foi indicado ao Oscar, em 2004. No total, o filme foi indicado em quatro categorias principais: Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Edição. Até os dias de hoje, Cidade de Deus é o filme brasileiro com mais indicações na história da premiação.

Em 2005, o próprio Douglas foi reconhecido internacional ao receber uma indicação ao Emmy — conhecido como o Óscar da televisão — por sua atuação em Cidade dos Homens, produzida pelo Grupo Globo. Com 17 anos, ele participou da cerimônia em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Ele cravou se nome na história da cultura nacional ao se tornar o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Emmy Internacional.

Na série, ele dava vida ao personagem Acerola, que convivia em uma comunidade ao lado do melhor amigo Laranjinha. Anos depois, o seriado ganhou as telonas com um filme de mesmo nome. Em 2008, ele se casou com Carolina Brito, com quem tem duas filhas: Maria Flor e Morena. Recentemente, Douglas participou da novela ‘Amor de Mãe’, também da TV Globo.

Primeiro líder do Big Brother Brasil

Douglas Silva declarou desde o primeiro momento que se considera um sujeito competitivo, mas ele está demonstrando que também é altamente competente. O ator venceu as três primeiras provas que participou.

Ele conquistou a imunidade no grupo Camarote ao lado do também ator Arthur Aguiar e, na primeira sexta-feira da temporada, conquistou a Super Prova do Anjo e do Líder em parceria com o membro do grupo Pipoca, Rodrigo.

Na sequência, o ‘DG’ disputou com Rodrigo as posições de líder e anjo da semana. Os dois precisaram escolher uma chave e ligar o carro da Fiat no gramado da casa mais vigiada. Eram seis chaves, somente uma era correta. Quem selecionasse a opção correta e e ligasse o carro era o novo Líder.

O outro, o Anjo. Além da liderança, o Líder levava o carro. O Anjo também faturava R$10 mil. Rodrigo foi o primeiro Anjo da edição, conquistando também a imunidade. Enquanto Douglas se sagrou o primeiro líder do BBB 22 e selecionou seis companheiros de casa para o VIP: Pedro Scooby, Tiago Abravanel, Paulo André Camilo, Lucas, Rodrigo e Luciano.

Indicação do líder Douglas Silva ao paredão

No domingo, 23, Douglas Silva indicou a cantora Naiara Azevedo, outra participante do Camarote, para a berlinda. Ele justificou a sua decisão: “Essa era a responsabilidade que eu não queria. Todo mundo aqui sabe que na primeira semana não dá para julgar nenhum atrito. Mas eu como Líder vou indicar a Naiara Azevedo para o Paredão”.

Posteriormente, ele precisou atuar novamente devido ao empate triplo na votação da casa: Pedro Scooby, Natália e Jade Picon. Muito próximo de Scooby desde a entrada na casa, o líder salvou seu aliado e Jade conseguiu se livrar do paredão no bate e volta.