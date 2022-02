Bárbara do BBB22, conheça a participante do Big Brother Brasil 2022

O Big Brother Brasil está completando duas décadas de seu lançamento na TV Globo neste ano de 2022. Por isso, o diretor Boninho tem a tarefa de promover uma edição ainda mais espetacular que as duas últimas, os programas 2020 e 2021. Entre a lista de convocados para dar conta dessa missão em rede nacional, está Bárbara, de 29 anos.

A grande virada do programa aconteceu em 2020 em função da inserção de um novo grupo, o Camarote, formado por pessoas já famosas e convidadas pela equipe do reality show. Entretanto, a entrada das celebridades não representou uma ameaça direta a disputa e até hoje nenhum famoso conseguiu vencer a disputa por 1,5 milhão de reais.

Quem é Bárbara do BBB 22?

Aos 29 anos, Bárbara do BBB22 trabalha no segmento de relações públicas, mas também atua como modelo. Ela é natural da cidade de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. A gaúcha já afirmou que não deseja ser julgada unicamente por sua imagem que prioriza a leitura e os estudos.

Devido aos trabalhos no segmento de beleza e moda, ela já teve a oportunidade de viajar para o Chile, o México, a Indonésia e a Colômbia. Curiosamente, ela já teve uma experiência bastante diferenciada que pode ter rendido uma boa preparação para os períodos na ‘xepa’ da casa. Isso porque ela participou fez um retiro em que realizou um jejum de 21 dias, em silêncio total.

Vale salientar que Bárbara também teve uma pequena participação em um dos programas comandados por Silvio Santos, no SBT. A gaúcha fez uma aparição no do “Programa Silvio Santos” no quadro “Não Erre a Letra”, de acordo com um tuite do perfil Central Reality. Corroborando isso ainda mais a sister gritou “te amo Sílvio Santos” no “BBB22”.

Situação de Bárbara no reality show

Nesta edição, o grupo Pipoca foi o primeiro a entrar na casa. Com um dia inteiro com os dez participantes da turma ‘anônima’ do programa global, uma possível aliança começou a ser formada em detrimento da chegada dos famosos. Boa parte do Grupo Camarote entrou somente na primeira noite desta edição do Big Brother Brasil.

Por isso, alguns pipocas se comprometeram em ajudar uns aos outros a fugir do paredão e/ou evitar uma indicação dentro desse grupo, ao menos, na primeira semana. Entretanto, essa união de metade de casa começou a ruir com o passar do dia e a convivência com os demais confinados.

Apesar disto, Bárbara dá sinais de que segue disposta a fazer alianças, jogar e propor nomes para o paredão visando se salvar e salvar as pessoas mais próximas. Nas duas primeiras semanas, ela continuou na parte mais restrita da casa, a Xepa, visto que os líderes não a convidaram para o VIP. Os atores Douglas Silva e Tiago Abravanel foram os dois primeiros líderes do BBB 22.

Opinião forte sobre os demais participantes

Desde os primeiros dias, Bárbara dá sinais claros de que não esconderá a sua opinião referente aos companheiros de confinamento. Em diferentes momentos, ela fez comentários sobre a postura de outros participantes.

“A Nat tem uma coisa assim…. feriu o ego dela. Ela é uma pessoa, pelo que eu vejo, que se incomoda quando vê que tem outra pessoa chamando mais atenção que ela. Ela gosta de estar brilhando no lugar que ela está (…) Tu vê o que aconteceu ontem… tiro, porrada e bomba. E hoje, tudo certo”, afirmou sobre Natalia.

Em uma discussão na cozinha com a cantora Naiara Azevedo, ela soltou: “Você não tá recebendo ninguém na sua casa, a casa não é sua, não é sua responsabilidade. As pessoas vieram aqui pra isso”, mas Barbara já comentou sobre a cantora: “Se a Naiara voltar a desestabilizar com essas coisas da convivência, ela virará alvo de novo”.